В Билярске проходит ключевая смена форума «Cәләт» SELET BILER FORUM

С 4 по 9 июля на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника проходит третья смена X Международного молодежного образовательного форума «Cәләт» – SELET BILER FORUM.

SELET BILER FORUM – это ключевая смена, которая ранее проводилась в формате фестиваля, на основе которого был создан масштабный форум «Cәләт». Основными участниками смены стали одаренные дети и талантливая молодежь, прошедшие конкурсный отбор в летние профильные смены «Cәләт».

В этом году смена посвящена изучению передового опыта в области soft skills – социальные навыки, которые обеспечивают эффективность профессиональной самореализации, являющиеся ключевыми для достижения успеха.

Во время смены участников ждут обсуждения возможных механизмов развития территории Билярского музея-заповедника, мастер-классы от ведущих экспертов, ученых, деятелей культуры и бизнес-тренеров Республики Татарстан и России.

Образовательная программа пройдет в формате тренингов по темам: критическое мышление, осознанность, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, адаптивность, искреннее общение, уверенность в себе.

В рамках смены будут работать площадки по темам «Тел һәм тарих» (Язык и история), «Экология» и «Цели устойчивого развития».

Участников смены ждет насыщенная культурная программа. В первый день ожидается приветствие лагерей, официальное открытие и битва хоров – «Хорлар ярышы». Далее – Open air c участием группы «YUMMY BAND». Во второй день форума пройдет презентация лагерей.

«Презентация лагерей – самое главное событие смены и самое важное для самих лагерей», – отмечает руководитель культурной программы Тагир Насибуллин. Знаковое мероприятие смогут увидеть не только участники форума. Студия прямых эфиров «SeletLive» планирует организовать в этот вечер специальный выпуск. Прямую трансляцию с презентации лагерей можно будет увидеть на официальных аккаунтах Сәләт в Инстаграм, ВКонтакте и YouTube.

Также в списке вечерних мероприятий Comedy Biler и интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?». В заключительный день смены ожидается гала-концерт, на котором с творческими номерами выступят дети и вожатые.