В Татарстане стартует 12-ый Форум мусульманской молодёжи

Сегодня, в 26-ой день месяца Зуль-ка’да (6 июля), в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция о проведении Форумов мусульманской молодежи для юношей и девушек. В этом году они пройдут в 12-й раз. Спикерами выступили первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов и руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.

По словам первого заместителя муфтия РТ Ильфара хазрата Хасанова, духовно-нравственное воспитание молодежи, направленное на формирование высокообразованной современной личности с религиозными убеждениями и активной гражданской позицией, уважения к культурно-историческому наследию своего народа, нравственных приоритетов в жизни, относится к приоритетной сфере деятельности ДУМ РТ. Также Ильфар хазрат отметил, что молодежная политика ДУМ РТ реализуется с целью популяризации образа молодого и образованного мусульманина, воспитанного на моральных ценностях Куръана, уважающего чужое мнение и мировоззрение.

Далее руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова рассказала о двух Летних форумах мусульманской молодёжи, которые пройдут в раздельном формате для девушек и юношей. Так, ФММ для девушек пройдёт с 10 по 17 июля на базе отдыха рядом с Казанью. В нем примут участие 100 девушек от 18 до 30 лет со всего Татарстана, а также из Москвы, Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Стерлитамака, Нижнего Новгорода, Димитровграда, Перми, Ижевска, Иваново, Чувашии, Самары, Йошкар Олы, а также Махачкалы, Кыргызстана и Германии.

Айгуль ханум сообщила, что 7 дней женского форума будут посвящены теме «Матери правоверных». Перед ними выступят спикеры с лекциями, которые помогут девушкам сконструировать модель счастливой мусульманской семьи. Кроме того, участниц ожидают заседания интеллектуального и книжного клубов, тренинги и мастер-классы, квесты, фотосессия, походы и экскурсии, кинозал и пр.

Затем Айгуль ханум рассказала о мужском ФММ, который пройдёт с 24 по 31 июля. По её словам, форум пройдет в формате палаточного городка на территории музея-заповедника «Булгар». В нем примут участие юноши в возрасте от 18 до 30 лет. В данный момент идет набор участников.

Недельный форум будет посвящен формированию в молодых людях здорового образа жизни, а интеллектуально-содержательная часть слета раскроет тему «Исламкая экономика». Форум позволит парням через призму ислама изучить несколько «самонавыков» мусульманина: самореализацию (профессиональную, семейную, гражданскую, творческую), саморазвитие, самосознание, самокритику, самооценку, самоуважение, самоконтроль. Занятия по этим темам будут чередоваться уроками религиоведения и хадисоведения, бизнес-играми, квестами, тренингами на стрессоустойчивость, курсами самообороны и усиленной программой тренировок по различным видам спорта.

В 2020 году Духовным управлением мусульман РТ реализовано 13 проектов для молодежи. Среди наиболее важных инициатив – Зимний и Летний форумы мусульманской молодежи, религиозный конкурс «Молодой проповедник», «Школа одного дня», благотворительная акция «Подари бумаге жизнь», «Лекторий», «Яшь килен», «IMAN», Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Марджани, а также встречи муфтия РТ с волонтерами и активом мусульманской молодежи, специальные стипендии муфтия РТ и др.

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