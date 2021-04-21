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В Бишкеке состоялся Региональный этап Международного конкурса “Татар кызы – 2021”

В Бишкеке состоялся Региональный этап Международного конкурса “Татар кызы – 2021”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.04.2021 0 8

17 апреля в г. Бишкек Республики Кыргызстан состоялся Региональный этап Международного конкурса “Татар кызы – 2021”. Организатор мероприятия – Татаро-башкирский культурный центр «Туган тел».

В конкурсе приняли участие девушки из разных регионов страны: Талас, Бишкек и Ош. Конкурс состоял из 5 этапов: дефиле, визитная карточка, интеллектуальный, творческий и кулинарный конкурсы.

На творческом этапе участницы продемонстрировали свои рисунки, исполнили национальные танцы, сыграли на скрипке. Также участницы приготовили блюда татарской кухни и рассказали о способах их приготовления.

Гостями мероприятия стала делегация из Республики Татарстан: Гузалия Гиниятуллина, Исполнительный директор Международного конкурса «Татар кызы», Илюса Хузина – оперная певица, заслуженная артистка Республики Татарстан.  Участницы и организаторы конкурса были награждены Благодарственными письмами и подарками от Исполкома Всемирного конгресса татар.

По итогам конкурса, победительницей стала Диана Мурахметова. Диана будет участвовать на полуфинале Международного конкурса «Татар кызы 2021» в г. Казань.

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