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Ансамбль  “Йолдыз” принял участие в XVII Международном фестивале татарской песни имени Рашита Вагапова

Ансамбль  “Йолдыз” принял участие в XVII Международном фестивале татарской песни имени Рашита Вагапова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.04.2021 0 2

Ансамбль народного коллектива  татарской и башкирской культуры   “Йолдыз” принял участие в конкурсе молодых исполнителей XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.

Трио народного коллектива  Ансамбля татарской и башкирской культуры молодежной группы  “Йолдыз” Ильнур Хамидуллин, Рамис Идрисов и Радиф Василов  прошли на гала концерт победителей конкурса молодых исполнителей XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.

Торжественный гала-концерт конкурса пройдет 17 мая в г.Казань. Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан и Общественный фонд татарской культуры Республики Татарстан им. Рашита Вагапова.

Поздравляем коллектив с победой в конкурсе!

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