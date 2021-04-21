Ансамбль  “Йолдыз” принял участие в XVII Международном фестивале татарской песни имени Рашита Вагапова

Ансамбль народного коллектива татарской и башкирской культуры “Йолдыз” принял участие в конкурсе молодых исполнителей XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.
Трио народного коллектива Ансамбля татарской и башкирской культуры молодежной группы “Йолдыз” Ильнур Хамидуллин, Рамис Идрисов и Радиф Василов прошли на гала концерт победителей конкурса молодых исполнителей XVII Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова.
Торжественный гала-концерт конкурса пройдет 17 мая в г.Казань. Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан и Общественный фонд татарской культуры Республики Татарстан им. Рашита Вагапова.
Поздравляем коллектив с победой в конкурсе!