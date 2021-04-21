Открыт сбор заявок для участия в XII Межрегиональном конкурсе татарского народного творчества имени Сардарии Нигаматовой

22 мая 2021 года в МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» состоится XII Межрегиональный конкурс татарского народного творчества имени Сардарии Нигаматовой. Целями Конкурса являются знакомство с разными жанрами татарской национальной культуры; возрождение татарских народных традиций, обычаев и обрядов; создание оптимальных условий для развития татарской национальной культуры и искусства; привлечение молодежи, подрастающего поколения к сохранению и развитию народных традиций.
К участию в конкурсе приглашаются любительские коллективы следующих жанров и направлений:
- ансамбли песни и танца;
- фольклорные (этнографические) коллективы;
- вокальные ансамбли, хоры;
- хореографические коллективы;
- инструментальные оркестры и ансамбли;
- драматические и театральные коллективы.
Конкурс проводится в два тура:
– 1 отборочный тур конкурса проводится по предоставленным видеоматериалам.
Для участия в конкурсе необходимо до 4 мая 2021 года направить заявку с указанием ссылки на видеозапись в адрес организаторов (Приложение 1) на e-mail: [email protected]
Заявки, присланные после 4 мая 2021 года, не рассматриваются.
– 2 финальный тур конкурса состоится в МУК НКК с. Аракаево 22 мая 2021 года по результатам 1 отборочного тура с приглашением лучших творческих коллективов и руководителей.