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Открыт сбор заявок для участия в XII Межрегиональном конкурсе татарского народного творчества имени Сардарии Нигаматовой

Открыт сбор заявок для участия в XII Межрегиональном конкурсе татарского народного творчества имени Сардарии Нигаматовой

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 21.04.2021 0 3

22 мая 2021 года в МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» состоится XII Межрегиональный конкурс татарского народного творчества имени Сардарии Нигаматовой. Целями Конкурса являются знакомство с разными жанрами татарской национальной культуры; возрождение татарских народных традиций, обычаев и обрядов; создание оптимальных условий для развития татарской национальной культуры и искусства; привлечение молодежи, подрастающего поколения к сохранению и развитию народных традиций.

К участию в конкурсе приглашаются любительские коллективы следующих жанров и направлений:

  • ансамбли песни и танца;
  • фольклорные (этнографические) коллективы;
  • вокальные ансамбли, хоры;
  • хореографические коллективы;
  • инструментальные оркестры и ансамбли;
  • драматические и театральные коллективы.

Конкурс проводится в два тура:

– 1 отборочный тур конкурса проводится по предоставленным видеоматериалам.

Для участия в конкурсе необходимо до 4 мая 2021 года направить заявку с указанием ссылки на видеозапись в адрес организаторов (Приложение 1) на e-mail: [email protected]

Заявки, присланные после 4 мая 2021 года, не рассматриваются.

– 2 финальный тур конкурса состоится в МУК НКК с. Аракаево 22 мая 2021 года по результатам 1 отборочного тура с приглашением лучших творческих коллективов и руководителей.

XII CАРДАРИЯ 2021 ПОЛОЖЕНИЕ

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