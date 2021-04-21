В Ульяновском районе отметили День татарского языка и культуры

На праздник, проходивший в кинозале «Звездный», собрались представители разных национальностей. В фойе гостей ожидал накрытый стол из блюд татарской национальной кухни и, конечно же, традиционное татарское блюдо – медовый чак-чак. Здесь же развернулись выставки прикладного творчества, фотовыставка, фотозона, торговля выпечкой и национальными атрибутами. Также был проведен мастер-класс татарского танца.

Гостей поприветствовали глава Ульяновского района Владимир Кузин, председатель районной национальной автономии Марат Авхадиев, и имам Ульяновского района.

Благодарственные письма и почетные грамоты за развитие татарской культуры и сохранение родного языка были вручены активным общественным деятелям.

На мероприятии неоднократно говорилось о том, что, поскольку мы живем в многонациональном регионе, то должны интересоваться и соприкасаться с многообразием культур разных народностей – татар, чуваш, мордвы, славян и других. В данном направлении стараются работать представители руководства, работники сфер образования, культуры и даже общественного питания.

Ульяновская татарская газета “Өмет”