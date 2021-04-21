Выставка « В гостях у татар» открылась в Тюмени

20 апреля на площадке Музейного комплекса имени И.Я. Словцова города Тюмени состоялось торжественное открытие выставки «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Событие состоялось благодаря сотрудничеству и тесному взаимодействию министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, правительств Тюменской области и Татарстана, Союза музеев России, Союза художников России, Национального совета Всемирного конгресса татар.

С теплыми словами приветствия к собравшимся обратились директор Музейного комплекса имени И.Я. Словцова Галина Коршакевич и муфтий Тюменской области, председатель Духовного управления мусульман ТО Зиннат Хазрат Садыков. Елабугу представляли заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по комплектованию, учету, хранению и использованию музейных фондов Марина Жарковская и ученый секретарь ЕГМЗ Татьяна Назарова, которая провела для гостей авторскую экскурсию. Кроме того, участники церемонии посмотрели фильм о Татарстане, продегустировали национальное лакомство чак-чак и кондитерские изделия от партнера проекта – АО «Эссен Продакшн АГ».

В экспозицию выставки вошли 316 предметов. Это настоящая красочная энциклопедия татарской культуры, включающая в себя богатый этнографический материал конца XIX – начала XX века: предметы одежды, быта, образцы посуды, украшений, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, дополненные художественными работами участников международных этно-арт-проектов, проводимых музеем-заповедником.

Информационные партнеры проекта: «Россия 1 – Татарстан» – телевидение и радио, АО «Татмедиа», «Татарстан – Новый век», «Елабуга – 24», газеты «Республика Татарстан» и «Новая Кама», деловая электронная газета «Бизнес Online».

Регина Люртяева