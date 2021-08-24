В Болгаре пройдёт встреча муфтия с мусульманской молодёжью в честь предстоящего 1100-летия принятия ислама

С 3 по 4 сентября в Болгаре пройдёт встреча муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина с активом мусульманской молодёжи в честь 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии. В связи с этим, социальный отдел ДУМ РТ приглашает всех своих волонтёров, участников волонтерского движения «MuslimVol», на двухдневный выезд.

Стоит отметить, что данное мероприятие бесплатное ! В рамках традиционного выезда актива мусульманской молодёжи ожидается интересная программа: увлекательные экскурсии, прогулки по Древнему Болгару, намазы в Белой мечети, встреча и живое общение с муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным и много подарков.

Возраст участников от 18 лет и старше. Мероприятие пройдёт в палаточном городке, предусмотрено трёхразовое питание. Кроме того, организаторы предоставляют трансфер Казань-Болгар-Казань также на бесплатной основе.

dumrt.ru