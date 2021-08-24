Стартовала заявочная кампания на IX фестиваль «Наше время – Безнең заман»

Открыта заявочная кампания на IX ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль работающей молодежи РТ «Наше время – Безнең заман». Фестиваль 2021 года будет посвящен Году родных языков и народного единства. Заявки принимаются до 25 сентября.

Фестиваль направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи. Проводится при поддержке Президента РТ Р.Н. Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В «Наше время – Безнең заман» могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (и до 45 лет в составе команды), для которых занятие в видах конкурсной программы не является профессиональной деятельностью.

Учреждения и предприятия Республики Татарстан, вне зависимости от формы собственности, направляют для участия в фестивале команду или отдельных исполнителей, которые представляют свои номера в номинациях: «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы» и «Визитка-презентация предприятия» (визитку готовят только команды, прошедшие на суперфинал в Казани).

Традиционно фестиваль начнется с зональных этапов. В этом году они пройдут 8 – 9 октября в Альметьевске, 15 – 16 октября в Нижнекамске, 22 – 23 октября в Казани и 29 – 30 октября в Зеленодольске.

Команды, успешно прошедшие зональные этапы, встретятся 12 – 13 ноября на суперфинале фестиваля. Состоится он на площадке концертного зала Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

15 ноября в КРК «Пирамида» пройдет гала-концерт. На нем будет объявлена команда-победитель – обладатель Гран-при, и будет вручен традиционный переходящий Кубок Президента РТ и денежная премия в размере 500 000 рублей.

Обладатель специального приза «Герои нашего времени», получит денежную премию в 300 000 рублей.

Заявки для участия принимаются до 25 сентября на официальном сайте.

minmol.tatarstan.ru