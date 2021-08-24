С 12 августа по 12 сентября 2021 года в Галерее современного искусства ГМИИ РТ работает персональная ретроспективная выставка Ляли Кузнецовой «Дорога…», приуроченная к 75-летию фотохудожника.

Ляля Мендыбаевна Кузнецова (Халитова) родилась 4 августа 1946 года в г. Уральске (Казахстан), там же окончила среднюю школу и поступила в 1966 году в Казанский авиационный институт. После окончания института в 1972 году работала инженером авиации в НИИ Вакууммаш. В конце 1970-х годов, после трагической смерти мужа, она занялась фотографией.

Ляля Кузнецова много раз выставлялась в разных странах, но никогда не забывала своих корней и всегда с гордостью подчеркивала, что она из Казани, из Татарстана. Она начала свой путь в фотографии именно в нашем городе: с 1977 года была членом казанской фотогруппы «Тасма», с 1987 года член Союза журналистов Республики Татарстан, а в 1994 году стала членом Союза фотохудожников России.

В 1978 году Ляля Кузнецова работала фотографом в Музее изобразительных искусств ТАССР, а в 1979–1980 годы – в Союзе Фотохудожников Литвы. В 1980–1982 годы была репортером газеты «Вечерняя Казань», журналов «Ялкын» и «Сююмбике». Л. Кузнецова стала первым фотографом в республиканском Доме мод. Создала портретные галереи творческих коллективов театров им. Г. Камала, Казанского ТЮЗа и Казанского театра кукол.

В России ее книга «Дорога» вышла в издательстве «Treemedia». Работы Ляли Кузнецовой находятся в коллекциях российских музеев, Corcoran Gallery of Art (Вашингтон, США), Museum of Art Photography (Филадельфия, США), Kunstbibliothek (Берлин, Германия), Mayor`s Photo Museum Ville De Paris (Париж, Франция), Encontros de Fotografia (Коимбра, Португалия), а также в частных коллекциях в России, Германии, Италии, Нидерландах, Франции и США.

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