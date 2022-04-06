В Челябинске завершился Фестиваль татарского кино

Организаторами мероприятия выступили ГБУК Республики Татарстан «Татаркино» и Благотворительный фонд «Юлдаш» при поддержке Управления Культуры города Челябинска и Конгресса татар Челябинской области.

30 марта в Киноцентре «Импульс» состоялась церемония открытия. Праздничное мероприятие украсили выступления ансамбля народного танца «Айгуль», певицы Альфии Хафизовой и музыканта Альберта Шаяхметова. В фойе киноцентра прошла выставка, посвященная культуре татарского народа: свои чудесные работы представили Маскура Хафизова и мастерицы татарской женской организации «Ак калфак».

На протяжении четырех дней зрители знакомились с творчеством татарстанских режиссеров: комедийным мюзиклом «Апипа», мелодрамой «Исенмесез», драмой «Сумбуль» и лирической комедией «Инсаф». Все кинокартины были показаны на татарском языке с русскими субтитрами. Для татар, проживающих вдали от исторической родины, возможность посмотреть фильмы на родном языке на большом экране – особенный случай.

Благодарим всех организаторов и участников кинофестиваля «Татаркино»!

Конгресс татар Челябинской области