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Полпредство Татарстана посетила олимпийская чемпионка Камила Валиева

Полпредство Татарстана посетила олимпийская чемпионка Камила Валиева

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 05.04.2022 0 6

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ посетила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта Камила Валиева.

С ней встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

С Камилой приехала ее мама – Алсу Анваровна Валиева.

Равиль Калимуллович поблагодарил спортсменку за достойное представление нашей страны на соревнованиях. Подчеркнул, что вся страна восхищается ее трудолюбием, упорством и силой духа. «Благодаря тебе, твоему таланту, молодежь стала интересоваться фигурным катанием», – отметил он.

Равиль Ахметшин вручил Камиле памятный знак к 135-летию Габдуллы Тукая, изготовленный по заказу Полпредства. «Мы с ним родились в один день – 26 апреля», – с улыбкой сказала юная, но уже всемирно известная фигуристка. В этом месяце девушке исполнится 16 лет.

Фигуристка родилась в Казани в 2006 году. Фигурным катанием начала заниматься в 3,5 года. В Москве с мамой живет уже десять лет.

Камила Валиева планирует 16 апреля в качестве спикера участвовать в VII Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан».

tatmsk.tatarstan.ru

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