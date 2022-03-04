В Чувашской Республике прошел VII Республиканский семейный фестиваль традиционной культуры “Праздник, связывающий поколения”

В с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики, при поддержке Духовного Собрания мусульман России, прошел VII Республиканский семейный фестиваль традиционной культуры “Праздник, связывающий поколения”, организованный Духовным Управлением Мусульман Чувашской Республики.

Мероприятие стало доброй традицией и проводится с целью сохранения народных семейных традиций, культуры, передачи опыта старшего поколения младшему и было приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, году выдающихся земляков Чувашской Республики и 95-летию образования Батыревского района Чувашской Республики. Главными гостями ежегодно на мероприятии становятся юбиляры семейной жизни и молодожены.

С каждым годом размах мероприятия становится шире и все больше пар принимают участие в празднике жизни, празднике, который помогает молодым, полных энергии и эмоций парам увидеть достойный пример семейных пар, которые прожили вместе 50,55,60 и даже 70 лет. Их можно назвать ветеранами семейной жизни, ведь они познали многие жизненные сложности, прошли через перепутья судьбы вместе, сохранили свой брак, вырастили детей, помогают с внуками и могут дать ценные наставления молодым.

С почетом и уважением отнеслись к мероприятию представители республиканской власти и муниципалитетов, и почетные гости из Татарстана.

Традиционно праздники в татарских селах начинаются с чтения Корана и дуа, поэтому и сегодня все присутствующие помолились за мир и спокойствие во всем мире, что так важно в эти дни.

Член Общественной Палаты Российской Федерации, председатель Духовного Собрания мусульман России, муфтий Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов обратился ко всем гостям с видеобращением и поздравил присутствующие семейные пары с праздником, пожелал всем здоровья, спокойствия и особо подчеркнул важность сохранения семейных традиций, воспитания детей в рамках устоявшихся годами моральных норм.

С приветствием к гостям выступил Екунин Вадим Викторович, заведующий сектором по взаимодействию с религиозными объединениями Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Он поблагодарил ДУМ ЧР за организацию фестиваля, который стал примером для многих в Республике и мотивирует молодежь стараться жить во взаимопонимании и поддержке друг друга.

Вместе с ним к поздравлениям присоединились Вязов Алексей Валерьевич, заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции, Комахидзе Альберт Сулейманович, член Общественной палаты Чувашской Республики, Вазанов Андрей Петрович – директор БУ «Карабай-Шемуршинский психоневрологический интернат» Минтруда Чувашии.

Комахидзе Альберт Сулеймановчи передал поздравления председателя Общественной палаты Чувашской Республики – Шайкина Ванифатия Васильевича и вручил от его имени благодарственные письма юбилярам семейной жизни, прожившим вместе 65 лет и матери – героини Хабибрахмановой Гельсайре Зенетзяновне. Она вырастила 10 детей, будучи их мачехой и воспитала их с любовью и добротой так, что каждый из детей считают ее родной и относятся с уважением.

Особо почетными гостями, вызвавшие всеобщее восхищение стала семья Юсупова Минсаида Салахутдиновича, который прожил с супругой Гелчачак Фарахетдиновной 71 год вместе.

Благодаря государственной поддержке в лице деятелей республики удается проводить праздник чествования семьи и семейных ценностей на регулярной основе, а так же следовать по направлению сохранения семей и семейных ценностей, как было указано как в Послании Федеральному Совету РФ В. В. Путиным, так и и в Послании Государственному Совету Чувашии О. А. Николаевым.

Гайфуллина Милауша Хафизовна директор всемирного общественного фонда «Татарская семья», член Общественной Палаты Республики Татарстан вместе с Ларионовой Татьяной Михайловной, председателем татарстанского регионального движения «Женские инициативы” РТ поздравили юбиляров семейной жизни и выразили им свой почет и уважение, восхищаясь их терпением и трудом, направленным на сохранение семьи и достойное воспитание детей. Миляуша Хафизовна особо отметила многолетнюю дружбу народов Чувашии и Татарстана, которые живут в дружбе и согласии как на территории Чувашии, так и на территории Татарстана.

Хузина Фарида Юсуповна — заместитель председателя культурного центра Ш. Марджани так же присоединилась к поздравлениям.

Емелина Наталья Васильевна, начальник отдела ЗАГСа администрации Батыревского района, Горшкова Алена Александровна, председатель союза женщин Батыревского района и Матвеева Анжелика Анатольевна, начальник отдела ЗАГС г. Канаш поздравили юбиляров семейной жизни и вручили им подарки, подчеркнув, что не маловажную роль в семейной жизни играют женщины, которые могут направить своих мужчин на большие достижения и хранить в семье мир и уют.

На празднике, связывающем поколения, чествовали и многодетные семьи, поставив их в пример молодоженам, а так же вдов видных деятелей республики по сохранению татарских традиций и культуры.

От лица Духовного Управления Мусульман Чувашской Республики всем семейным парам были вручены подарки, а к молодоженам отдельно обратился председатель ДУМ ЧР Мансур хазрат Хайбуллов, пожелав молодым парам стойкости и терпения, напутствовал их примерами из жизни Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, рассказал о важности сохранения семьи, не только как ячейки общества, а как крепкий фундамент для дальнейшей жизни.

Поскольку мероприятие приурочено и к году почетных земляков Чувашии, и к 95-летию со дня образования Батыревского района Чувашской Республики, то на мероприятии указом главы Шыгырданского сельского поселения Валитова Минсура Харисовича и главы Батыревского района Чувашской Республики Рудольфа Васильевича Селиванова было проведено награждение почетного гражданина села Шыгырданы. Им стал Абдулвалеев Ринат Абдулхатович, который построил большое количество зданий муниципального и государственного назначения, а так же стал подрядчиком в капитальном ремонте и строительстве пристроя Шыгырданской СОШ №1.

От лица Всемирного Конгресса татар председатель НКО татар Чувашии Марат Айзатуллов поздравил Рината Абдулхаковича и вручил медаль за заслуги перед татарским народом.

Мероприятие прошло в дружественной и праздничной атмосфере с традиционным для наших народов чаепитием, беседами и улыбками, а молодожены перенимали опыт старшего поколения, которые прошли через все невзгоды и трудности жизни рука об руку, даря любовь и заботу своим детям.