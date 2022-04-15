В детском саду Буинска презентовали комнату татарского языка

В детском саду ребенок получает образование и воспитание на татарском языке, общается со своими соплеменниками, знакомится с богатым опытом предыдущих поколений, историей, традициями, обычаями.

Для реализации этих целей в детском саду” Светофорик” города Буинск созданы все условия. Накануне состоялась презентация комнаты татарского языка. В торжественной церемонии приняли участие глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов, заместитель председателя Буинского исполкома – начальник управления образования Буинского муниципального района Наталья Македонская.

Дети приветствовали гостей на татарском языке. Воспитатель по обучению татарскому языку Сафиуллина Г. З. ознакомила с итогами работы и усвоения уроков татарского языка в детском саду. В качестве примера ребята продемонстрировали татарские народные игры, пригласили гостей посмотреть вечер “Аулак-өй”.

Вспоминая забытые традиции и обычаи, они весело проводили время с песнями и танцами. Глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов высказал свое мнение по поводу комнаты татарского языка:

“Мы обязаны создать в детском саду необходимые условия для комфортного и эффективного изучения татарского и русского языков. Владение языком – большое богатство. Старт процесса освоения татарского языка как государственного с раннего дошкольного возраста – это подготовка хорошего фундамента для школьного этапа обучения”, – сказал он, высоко оценив активность детей.

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