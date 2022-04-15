В Азербайджане прошла конференция «Роль Новруза в церемониальной системе тюркских народов»

Сегодня в Национальной Академии Наук Азербайджанской Республики состоялась международная научная конференция «Роль Новруза в церемониальной системе тюркских народов», организованная Институтом этнографии, археологии и антропологии Азербайджанской Республики.

В мероприятии приняли участие главы посольств тюркоязычных стран, депутаты Милли Меджлиса, видные ученые и ведущие научные сотрудники Национальной Академии Наук Азербайджана.

Республику Татарстан на мероприятии представила сотрудница Постоянного представительства Эльмира Юсифли, выступив с докладом и презентацией «Календарные обряды татарского народа».

От Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» с докладом «Весенние праздники татарского народа» выступила Альфия Мансурова.

В рамках мероприятия в здании Академии наук прошла выставка, где был представлен выставочный стенд Республики Татарстан.

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