В Ульяновске готовятся к проведению федерального Сабантуя

12 апреля Губернатор Ульяновской области осмотрел площадки, на которых будут организованы мероприятия, и обсудил планы по их благоустройству.

«Ознакомился с проектом реконструкции Ульяновского ипподрома и планами по благоустройству парка Победы. Первое крупное мероприятие, которое примет обновлённая инфраструктура — федеральный Сабантуй. После этого отремонтированный ипподром должен, в первую очередь, служить юным спортсменам и всем любителям конного спорта. По парку Победы поручил ещё раз вместе с архитекторами детально обсудить проект — обновлённая зона отдыха должна быть максимально удобна для посетителей. Также важно контролировать подрядчиков, нам нужна качественная работа», — отметил глава региона.

В здании ипподрома планируется обновить кровлю, провести отделку внутренних помещений и ремонт трибун. Также приведут в порядок беговые дорожки и конюшни.

В парке Победы благоустройство выполнят в рамках программы по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Часть работ будет сделана к проведению мероприятия: обновят асфальтовое покрытие на центральной аллее, установят новые фонари, скамейки. Вторым этапом благоустройства станет обновление входной группы – установят триумфальную арку.

По информации администрации города Ульяновска, также будет благоустроена прилегающая к объектам территория. Так, отремонтируют дорогу по улице Ипподромной: расширят до двух полос, проведут асфальтирование тротуара, монтаж уличного освещения, устроят велодорожки и парковки. Работы там уже стартовали.

Как отметил глава города Дмитрий Вавилин, перед строителями поставлена задача завершить все работы к началу лета. Также начато проектирование кольца на перекрёстке проспекта Нариманова с улицами Репина и Юности, чтобы снять все имеющиеся здесь транспортные проблемы, главная из которых – въезд и выезд с микрорайонов «Искра», «Репино» и «Огни севера». Проведение этих преобразований запланировано на 2023 год.

Напомним, Ульяновская область примет Всероссийский Сабантуй 17-18 июня. В программе: конные скачки, работа различных тематических развлекательных площадок, торговых — отражающих особенности кухни разных народов. Также гостей праздника ждут выставки и выступления творческих коллективов, спортивная программа, в которую включены соревнования по стрельбе из лука, джигитовке, армрестлингу и гиревому спорту, состязания по национальной борьбе «Куреш». Впервые будет организован «ПараСабантуй» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

2022 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Также в этом году отмечается 300-летие издания в стране первой печатной книги на татарском языке и 1100 лет со времени принятия ислама в Волжской Булгарии.