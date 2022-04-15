В Еманжелинске прошел вечер памяти поэта И. Н. Сабирова

14 апреля в Центральной районной библиотеке г. Еманжелинска Челябинской области имени И. Н. Сабирова прошел вечер памяти «Час любви и признания: Сабиров. Поэт, мастер художественного слова».

Ирека Нагимовича любили и уважали все без исключения. В этот день в библиотеке собрались родные, близкие, друзья и коллеги поэта.

Мероприятие открыла директор библиотеки Соснина Наталья Михайловна.

На встрече звучало много стихов Ирека Нагимовича. Родные и друзья вспоминали его детство и юность, профессиональную деятельность. Люция Сабирова прочитала рукописи, прозу, которая еще нигде не публиковалась. Студент Первомайского техникума Данил Сапельцев представил свой проект о творчестве Ирека Нагимовича, который успешно защитил в Москве на площадке Государственной Думы.

Член исполкома конгресса татар Челябинской области Каримов Рафик Габбасович вручил библиотеке подарок от Конгресса – книги на татарском и русском языках. Солистка ансамбля «Агидель» Забира Сафина исполнила песню на стихи И.Н.Сабирова.

Встреча завершилась душевным чаепитием с «Сабировским чаем» (по рецепту Ирека Нагимовича) и вкусными татарскими угощениями.

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