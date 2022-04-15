tatruen
Главная / Новости / В Еманжелинске прошел вечер памяти поэта И. Н. Сабирова
В Еманжелинске прошел вечер памяти поэта И. Н. Сабирова

В Еманжелинске прошел вечер памяти поэта И. Н. Сабирова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 15.04.2022 0 1

14 апреля в Центральной районной библиотеке г. Еманжелинска  Челябинской области имени И. Н. Сабирова прошел вечер памяти «Час любви и признания: Сабиров. Поэт, мастер художественного слова».

Ирека Нагимовича любили и уважали все без исключения. В этот день в библиотеке собрались родные, близкие, друзья и коллеги поэта.
Мероприятие открыла директор библиотеки Соснина Наталья Михайловна.

На встрече звучало много стихов Ирека Нагимовича. Родные и друзья вспоминали его детство и юность, профессиональную деятельность. Люция Сабирова прочитала рукописи, прозу, которая еще нигде не публиковалась. Студент Первомайского техникума Данил Сапельцев представил свой проект о творчестве Ирека Нагимовича, который успешно защитил в Москве на площадке Государственной Думы.

Член исполкома конгресса татар Челябинской области Каримов Рафик Габбасович вручил библиотеке подарок от Конгресса – книги на татарском и русском языках. Солистка ансамбля «Агидель» Забира Сафина исполнила песню на стихи И.Н.Сабирова.

Встреча завершилась душевным чаепитием с «Сабировским чаем» (по рецепту Ирека Нагимовича) и вкусными татарскими угощениями.

congresstatar74.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.