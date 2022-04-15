В Татарстане проходит день памяти Габдуллы Тукая

15 апреля отмечается день памяти татарского народного поэта Габдуллы Тукая. В Казани на кладбище Ново-Татарской слободы состоялось возложение цветов на могилу поэта. В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, представители Государственного Совета РТ, руководство Союза писателей РТ, деятели культуры и неравнодушная общественность.

У могилы поэта каждый мог произнести несколько слов в память о великом поэте и зачитать его стихотворения. Дамир Натфуллин отметил, что Тукай это основополагающая фигура татарской культуры и его влияние трудно переоценить.

Памятные мероприятия продолжатся в Литературном музее Тукая, где пройдет литературно-музыкальный вечер, состоится экскурсия «В реликвиях душа Тукая» о мемориальных предметах поэта и презентация интерактивной книги «Там, на разведанных дорожках».

mincult.tatarstan.ru