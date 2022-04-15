2500 дней продолжается непрерывное чтение Корана в Болгаре

14 июня 2015 года в городе Болгар по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина начался хатм Куръана – непрерывное чтение Священной Книги. С этого момента и до сегодняшнего дня, кроме времени пятикратного совершения намаза, хатм здесь не останавливался ни на один день. В результате, 17 апреля, чтению Куръана татарскими хафизами в Болгаре – колыбели ислама в Поволжье исполнится 2500 дней. В этом деле ежедневно с 9.00 до 17.00 часов принимают участие 6 хафизов, сменяющих друг друга и успевающих завершить полное прочтение Книги за 3,5-4 суток.

Однако чуть ранее, чем в Болгаре, 2 января 2015 года муфтий Камиль хазрат Самигуллин дал старт хатму Куръана в самом сердце татарского мира – в мечети “Кул Шариф”. В отличие от болгарской “Белой мечети”, здесь с момента начала хатма и до сегодняшнего дня чтение Калям Шарифа не прерывалось ни на минуту, кроме времени совершения пятикратного намаза, и продолжается по состоянию на сегодняшний день, 15 апреля, уже 2660 дней. В “Кул Шарифе” 12 хафизов, сменяя друг друга, прочитают Куръан от начала и до конца в течение суток и снова возвращаются к его началу.

Всего же за всю историю совершения хатма Куръана в мечетях «Кул Шариф» и «Белая мечеть» в нем успели принять участие 40 хафизов.

За чтением Куръана из «Кул Шарифа» в Казани и из «Белой мечети» в Болгаре можно наблюдать в прямом эфире на сайте ДУМ РТ в разделе «Медиа».

dumrt.ru