В Тюмени прошел гала-концерт победителей конкурсов “Утренняя звезда” и “Народное искусство” в рамках Дней татарской культуры – 2022

9 апреля в Тюменском Центре татарской культуры прошел праздничный гала-концерт победителей областных конкурсов “Утренняя звезда” и “Народное искусство” в рамках Дней татарской культуры – 2022.

Таким образом организаторы – НКА сибирских татар и татар Тюменской области – завершили эту череду мероприятий и уже начали подготовку к другим проектам. Пока за кулисами участники гала-концерта репетировали свои номера, гости праздника посетили мастер-класс по по технике урало-сибирской росписи. Коллективы подошли очень ответственно к празднику, а некоторые готовились больше года, чтобы порадовать зрителей. Этот гала-концерт – третий по счету. Подчеркнем, такого в рамках проведения Дней татарской культуры в Тюменской области еще не было.

2022 год стал рекордным по количеству участников гала-концерта, который уже прошел в Тобольске и с. Аслана Ялуторовского района. Участники с радостью приезжают на этот фестиваль, ведь за долгие годы его проведения он очень всем полюбился. На сцене были представлены песни, танцы и различные театральные постановки. Поздравили участников гала-концерта и гостей праздника и председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, а также руководители национальных общественных объединений Тюменской области, председатель Тюменской областной общественной организации «Ватан» узбекской диаспоры – Муин Сабиров, заместитель председателя Совета Тюменской региональной общественной организации «Дагестанское землячество» – Магомед Ажуев.

Все участники гала-концерта получили дипломы лауреатов первой степени и подарки от национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области. Напомним, еще одним приятным бонусом для победителей областных конкурсов “Утренняя звезда” и “Народное искусство” от Правительства Тюменской области и областной автономии татар стало участие в съемках телеверсии гала-концерта в студии телеканала “Тюменское время”. Его вы также сможете увидеть и в группе “Яна сулыш” в контакте. Там же впервые будет организовано и зрительское голосование.

nkastit72.ru