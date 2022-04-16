В Тюмени прошёл детский конкурс «С любовью к Корану»

По благословению муфтия Тюменской области Зинната хазрата Садыкова преподаватели воскресной школы при Соборной мечети города Тюмени провели детский конкурс «С любовью к Корану».

Конкурс был многоформатным: дети подготовили рисунки, посвящённые Корану, зачитывали перед жюри наизусть аяты Священной книги, раскрывали смысл отдельных аятов, состязались в знании правил рецитации Корана.

Всего в конкурсе приняли участие 80 учениц воскресной школы в возрасте от 6 до 15 лет. Организаторами мероприятия выступили преподаватели основ ислама и арабской графики воскресной школы при Соборной мечети: Баширова Файруза, Калисуллина Альфия и Мачитов Азиза.

Главный итог конкурса – это чувство причастности к великому наследию мусульманской культуры и, конечно, чувство единения и дружбы, которое возникло у всех участников проекта. Стоит отметить, что в ходе проведения конкурса неоднократно подчёркнута ценность творческих начинаний участников: во-первых, они помогают раскрыть творческий потенциал юных авторов и отражают жизненную философию подрастающего поколения. А во-вторых, сам процесс развивает творческие способности, самостоятельность мышления, воспитывает читательский интерес и любовь к книге Всевышнего. В-третьих, участники благодаря стараниям преподавателей приобщаются к хранилищу духовной традиции татарского народа.

От Духовного управления мусульман для оценки творческих талантов молодых чад участие в мероприятии приняла заместитель директора Исламского просветительского центра ДУМ ТО Аниса Юсупова, которая подчеркнула роль конкурса для раскрытия духовного и творческого потенциала учащихся воскресной школы.

Данный конкурс вызвал интерес и у преподавателей других воскресных мусульманских школ Тюменской области, которые дали высокую оценку организации мероприятия.

По итогам конкурса победителям и всем участникам от Духовного управления и меценатов были подарены призы.

Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»