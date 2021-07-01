В Доме дружбы народов РТ обсудили вопросы национального образования

Министерством образования и науки РТ с 29 июня по 1 июля проводится семинар-совещание с кураторами национального образования, руководителями образовательных организаций с татарским языком обучения и с изучением татарского языка, учителями татарского языка и литературы регионов России на тему: «Межрегиональное сотрудничество в сфере образования: состояние, проблемы, перспективы».​

В работе семинара-совещания принимают участие представители Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ, Всемирного конгресса татар, 150 делегатов из 24 регионов субъектов России, из числа руководителей образовательных организаций с татарским языком обучения и с изучением татарского языка, учителей татарского языка и литературы субъектов РФ, руководителей общественных и научных организаций, а также сотрудники Академии наук РТ, Института развития образования РТ, представители средств массовой информации.

Практическая часть секции в соответствии с программой была организована в трех группах с посещением дошкольных и общеобразовательных учреждений Арского района Татарстана. Также запланировано посещение литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы в Арском районе.

1 июля в конференц-зале Дома дружбы народов РТ прошло пленарное заседание с участием министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина. В работе заседания участвовали депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по делам национальностей, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, начальник управления по реализации национальной политики департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

В рамках работы пленарного заседания состоялось торжественное награждение руководителей образовательных организаций с татарским языком обучения и с изучением татарского языка, учителей татарского языка и литературы субъектов Российской Федерации.

tatarstan.ru