Сабантуй на древней земле Хорезма

20 июня 2021 года в городском парке имени Джалоладдина Мангуберди г.Ургенча прошел татарский народный праздник Сабантуй. Мероприятие было подготовлено и проведено Татарским культурно-просветительским центром (ТКПЦ) Хорезмской области при содействии Хорезмского областного Хокимията.

В мероприятии приняли участие заслуженные артисты Республики Татарстан Гульшат Имамиева и Лилия Муллагалиева, которые зачитали праздничное приветствие Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова в адрес гостей и участников праздника. Татарстанцы порадовали всех гостей и участников мероприятия своими песнями.

С народным праздником поздравила собравшихся председатель ТКПЦ Хорезмской области Дамира Латыпова. Она отметила, что на протяжении десятков лет, тесно взаимодействуя, обогащая друг друга своими духовными ценностями, одной большой дружной семьей живут в Узбекистане представители разных наций и народностей. Правительство страны создает все условия для сохранения, процветания традиций, обычаев, быта, культурного наследия и языка этих народов.

На празднике присутствовали и выступили заместитель Хокима Хорезмской области Махмуджан Умурзаков, заведующий канцелярией Хокимията Хорезмской области Фахреддин Разаков.

Были предоставлены подарки от молодежной организации областного управления Агентства по делам молодежи, которые вручил председатель Сардар Палванов, профсоюза Хорезмской области, которые вручил председатель Эргаш Юсупов, Фонда махалля Хоремской области, которые вручил председатель Исламбек Матчанов.

Медалями Исполкома Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» были награждены вдова первого председателя ТКПЦ Хорезмской области Равката Шахмаева – Ольмира Гадельшина и ныне действующий председатель ТКПЦ Хорезмской области Дамира Латыпова.

В концертной программе Сабантуя также порадовали своими зажигательными танцами и песнями узбекский фольклорный коллектив г.Ургенча.

Также всех порадовал своими песнями активист Татарского культурного центра Феруз Казаков.

Со сцены на протяжении всего праздника звучали татарские, башкирские, узбекские и русские народные песни. Одной из самых увлекательных и зрелищных частей Сабантуя традиционно были и остаются спортивные состязания и народные игры. Все желающие испытать себя или померится силами с другими, могли принять участие в татарской борьбе на поясах «курэш», в состязаниях на ловкость «бег в мешках» и «разбивание горшка».

Любители вкусно поесть могли отведать блюда татарской национальной кухни – парамач, чак-чак и другие. Кулинарную выставку, развернутую в этот вечер в парке, дополняли и блюда, приготовленные представителями областного русского культурного центра, активно участвовавшими в празднике. Праздник удался на славу, оставив массу положительных впечатлений у зрителей и участников.

ТКПЦ Хорезмской области выражает свою благодарность руководству Хорезмской области, Министерству культуры Республики Татарстан, Исполкому Всемирного конгресса татар, Посольству Российской Федерации в Республике Узбекистан, Представительству Республики Татарстан в Республике Узбекистан за содействие в организации и проведении праздника.

Всего на Сабантуе в г. Ургенче приняло участие около 350 человек.

Пресс-служба ТКПЦ Хорезмской области