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Завтра в Муслюмовском районе РТ стартует XI Всероссийский сельский Сабантуй

Завтра в Муслюмовском районе РТ стартует XI Всероссийский сельский Сабантуй

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.07.2021 0 73

2-3 июля 2021 года на территории Муслюмовского района РТ пройдет XI Всероссийский сельский Сабантуй.

  • Праздник проводится при поддержке Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Республики Татарстан и Муслюмовского муниципального района.

2 июля для делегатов Сабантуя предусмотрена экскурсия по с. Муслюмово. Вечернее культурное мероприятие состоит из праздничного концерта, который пройдет в стенах спортивно-оздоровительного комплекса “Яшьлек”.

Основные мероприятия национального праздника с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова запланированы на 3 июня. В этот день ожидаются официальные поздравления и награждения, театрализованное представление, конные скачки, борьба на поясах и другие национальные игры, песни, танцы.

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