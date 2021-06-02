В ДУМ РТ готовят к изданию новый казанский Коран

1 июня, в ДУМ РТ под председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина состоялось совещание по вопросу выпуска первого издания Корана на основе современного компьютерного шрифта «Казан басмасы», который воссоздан из аутентичного одноименного типографского отпечатка. Шрифт «Казан басмасы» будет использован в подготовке издания Корана впервые в истории в качестве оцифрованного.

В работе совещания по реализации данного вопроса приняли участие ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ Рустам Нургалиев, заместитель муфтия по информационной политике, директор издательства “Хузур” Ришат Хамидуллин, руководитель отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, казый города Казани, член совета улемов ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков, преподаватель Центра подготовки Коран-хафизов Казанского исламского университета, знаток десяти кыраатов Корана Рушан хазрат Юсупов, специалисты отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Идрис хазрат Киемов и Ахмад хазрат Абуяхъя.

Участники заседания обсудили результат оцифровки шрифта «Казан басмасы», к работе над которым были привлечены зарубежные специалисты-каллиграфы. Кроме того, хазраты провели проверку текста издания нового «старого» Корана«Казан басмасы», выпуск в свет которого планируется в рамках предстоящего 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Издание нового казанского Куръана будет соответствовать общепринятым мировым стандартам “Ар-Расм Аль-Усмани”.

Компьютерный шрифт «Казан басмасы» откроет новые широкие возможности для печати Куръана и будет способствовать возрождению и развитию татарских традиций коранопечатания и книгопечатания. Помимо издания Куръана, на «казанском» печатном шрифте станет возможной печать и другой литературы, в том числе относящейся к татарскому религиозному наследию и связанную с изучением Корана (например, книгу “Мугаллим сани”).

Казанское издание Корана «Казан басмасы», благодаря уникальному шрифту, имело ряд положительных отличительных особенностей в отличие от других изданий: это — использование вертикальных линий (огласовки), выделение танвинов, написание цифр и т.д.

dumrt.ru