На Казанский фестиваль мусульманского кино поступило около 600 заявок

Завершен прием заявок на участие в XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино (КМФМК). За время кампании оргкомитетом зарегистрировано около 600 заявок из 45 стран мира.

Напомним, заявочная кампания стартовала 1 февраля этого года и завершилась 1 июня. Отборочная комиссия, которую возглавила казахский киновед и кинокритик Гульнара Абикеева, закончит свою работу к началу июля, после чего будет обнародована конкурсная программа.

В состав отборочной комиссии также вошли доктор философии и искусствоведения, киновед, автор статей и публикаций о культуре и кино Центральной Азии и Турции, член жюри и отборочных комиссий различных международных кинофестивалей, генеральный директор агентства «Евразия Глобал Коннектинг» Светлана Слапке (Германия) и историк, культуролог, директор Нового института культурологии, научный сотрудник ВГИКа Нина Кочеляева (Россия). Как отметили члены отборочной комиссии фестиваля, в этом году, несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, заявок поступило больше, чем в 2020 году.

«Общее впечатление сводится к тому что, несмотря на период пандемии, на то, что прошлый фестиваль проходил в онлайн-формате, кинофорум не утратил своей привлекательности для кинематографистов, потому что заявок не меньше, чем в прошлом году и, в некотором случае, даже больше. Это касается в основном короткометражного кино», – поделилась своими впечатлениями от просмотра Нина Кочеляева.

По ее мнению, в заявленных работах «сохраняется региональное и культурное разнообразие». «Будет еще корректировка программы, но то, что заявок много и широко представлены разные страны мира, говорит о том, что Казанский фестиваль мусульманского кино по-прежнему востребованная кинематографическая площадка», – подчеркнула Нина Кочеляева. При этом, пандемия коронавируса, все же отразилась на работе кинематографистов. Так, на КМФМК традиционно много заявок поступало из Казахстана и Кыргызстана. В этом же году Казахстан, например, представлен на фестивале всего тремя полнометражными картинами.

«Наблюдаются и новые тенденции в съемках. В период пандемии, локдаун становится кинематографическим брендом. Еще одной интересной и новой тенденцией является появление фильмов в формате screenlife, придуманном Тимуром Бекмамбетовым», – сообщила Н.Кочеляева.

Киновед Светлана Слапке заявила о том, что впечатление после просмотра фильмов, заявленных на казанский кинофестиваль, хорошие. «Из-за ситуации с пандемией, у нас были серьезные опасения, что это может заметно сказаться на общем количестве снятых фильмов, может пострадать их качество. В общей массе это, конечно, отразилось. Но, тем не менее, достойных фильмов опять оказалось гораздо больше, чем мы могли включить в конкурс. Поэтому при завершении работы перед отборочной комиссией стоят приятные и нелегкие муки выбора из хороших и очень хороших фильмов», – сказала она.

«Общая тенденция фильмов, отобранных на конкурс в этом году, прослеживается достаточно явно. Первое – это взаимодействие и взаимовлияние различных культур, религий, жизненных ценностей, иногда доходящих до открытого противоборства. Вторая – это постоянное движение. Внутреннее движение души и внешнее, включающее дорогу и интересные роуд-муви с философским контекстом», – добавила Светлана Слапке.

Принятые отборочной комиссией фильмы войдут в основную конкурсную афишу фестиваля-2021. Помимо традиционной конкурсной программы зрителей ожидает обширная внеконкурсная и параллельная программы. Внеконкурсная программа представит зрителям лучшие образцы российского игрового, документального и анимационного кино, ретроспективные и тематические программы.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. В этом году он пройдет в Казани с 5 по 10 сентября при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – исламский мир».

tatpressa.ru