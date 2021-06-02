В День защиты детей в Казанском кремле прошел «УенФест»

Казанский кремль сегодня заполонили счастливые и радостные люди, а все дело в том, что здесь проходит первый республиканский фестиваль традиционных игр народов Татарстана. Вход сюда абсолютно бесплатный, главное условие – готовность веселиться.

Главная площадка фестиваля — на территории пушечного двора. Развлечений тут множество, в основном это старинные игры, которые представляют различные этнические коллективы республики.

Эльмира Кашапова, художественный руководитель государственного фольлорного ансамбля кряшен «Берменчек-Вербица», заслуженная артистка Республики Татарстан

— Выбиралась пара, они значит под определенную считалку должны были встать спиной друг к другу и если они поворачивались в одну сторону, значит они уходили в сторону, там целовались, миловались, а если нет, им давалось наказание.

Развлечения есть и для взрослых и для детей, командные и одиночные, довольны оказались все, даже несмотря на проигрыш.

— Мне понравилось больше всего, мячик палками там надо достать, мы с друзьями старались, но не получилось, к сожалению.

— Все нравится, по-моему, здесь собрались все народы, проживающие в Татарстане, разные костюмы, разные игры, я успела поиграть в несколько игр и я отдохнула душой.

Это не просто разные забавы — это финал масштабного конкурса.

Ирада Аюпова, министр культуры Республики Татарстан

— У нас был объявлен конкурс, где каждая дворовая команда, они формировали свою публикацию и оставляли ее в различных пабликах, соцсетях — это и инстаграм, и тикток, везде. Общее количество таких публикаций у нас было свыше ста тысяч.

В финале оказались чуть больше ста коллективов. Некоторые из них наградили, но поощрить решили всех, участники в парках развлечений Москвы.