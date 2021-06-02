Василь Шайхразиев — жителям Сармановского района: «Мы сильны только тогда, когда едины и вместе»

1 июня Сармановский район Татарстана с рабочим визитом посетил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В поселке Джалиль он принял участие в работе круглого стола, посвященного Году родных языков и народного единства, побывал в Лешев-Тамакской школе и Джалильской гимназии, поинтересовался, как проходит воспитание и обучение детей на родном языке.

После этого на площадке перед Джалильским дворцом культуры Шайхразиев встретился с жителями поселка и деятелями искусства района. Потом посетил местную музыкальную школу, ознакомившись с ее деятельностью и посмотрев выступления детей.

В работе круглого стола приняли участие начальник Управления культуры и развития языков народов Аппарата Кабинета Министров РТ Ляйсан Низамова, представители Академии наук Татарстана, Общественной палаты РТ, Министерства образования и науки республики, Госкомитета РТ по архивному делу, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям и других организаций.

Заместители руководителей исполкомов Сармановского, Тукаевского и Заинского районов по социальным вопросам рассказали о работе, которая ведется в школах и учреждениях культуры в рамках Года родных языков и народного единства.

Заместитель руководителя исполкома Сармановского района по социальным вопросам Индира Сахипова отметила, что муниципалитет относится к числу районов с наибольшей долей татароязычного населения.

«Большую долю населения района составляют жители татарской национальности — из 34 902 всего населения татары составляют 93%. Русских — 2 040, узбеков — 134, чувашей — 55, башкир — 48, армян — 41», — рассказала спикер, отметив, что в районе также живут удмурты, азербайджанцы, украинцы и представители других национальностей.

По словам докладчика, ученики школ обучаются на нескольких языках, участвуют в конкурсах различных уровней. Так, ученик Джалильской школы №2 Александр Фролов стал призером международной олимпиады по татарскому языку, а ученица Петровско-Заводской школы заняла третье место на всероссийском конкурсе юных поэтов и писателей «Ильхам». Также местные школьники становились призерами олимпиад по арабскому языку. Больших успехов достигли и местные педагоги. Докладчик сообщила, что учитель татарского языка и литературы Сармановской гимназии стала номинантом всероссийского года «Учитель года» в номинации «Лучший учитель года татарского языка и литературы».

Василь Шайхразиев подчеркнул, что необходимо учить детей родному языку, воспитывать их на нем с младенческого возраста.

«Если эту работу будем делать совместно с родителями, воспитателями в детских садах, учителями в школах, общественностью, безусловно, можем рассчитывать на успех. Мы сильны только тогда, когда едины и вместе», — убежден он.

Эльза Кузнецова

tatar-inform.ru