В Казани вручили стипендии лауреатам «Созвездия-Йолдызлык»

В День защиты детей победители XXI ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык» подарили жителям и гостям столицы Татарстана красочное шоу под куполом Казанского цирка.

«Яркие гала-концерты, которыми мы завершаем конкурсную часть большого фестивального движения, могут посетить далеко не все желающие. Из-за этого было принято решение провести бесплатное масштабное представление для широкой публики. Идея проведения броского события в жизни нашего города в Казанском цирке принадлежит Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, и мы ее с удовольствием реализовали», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

На арене цирка яркими красками в головокружительном вихре буквально пронеслись, сменяя друг друга, песни и танцы, номера и композиции в исполнении юных татарстанских дарований. Им рукоплескали зрители, пришедшие разделить с восходящими звездами эстрады празднование Международного дня защиты детей.

«Свое представление в стенах исторического цирка созвезденцы дарят публике впервые. Я уверена, что это невероятный, интересный опыт для всех присутствующих, который стал возможен благодаря труду наших педагогов, Дмитрия Александровича Туманова и всех тех, кто вносит свой вклад в работу фестивального движения. Так пусть эта энергия и дальше продолжает нас сближать и делать лучше», — обратилась с арены к присутствующим заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Особенным событием этого феерического вечера стало вручение 40 государственных премий лучшим из лучших исполнителей и коллективов Татарстана, которые проявили свои таланты в фестивальном движении этого года. Среди них оказались представители 16 городов и сел Татарстана: Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Менделеевска, Азнакаева и других.

«Сегодня здесь я с удовольствием выполняю важную миссию: мне поручено открыть церемонию вручения государственных стипендий. Только вдумайтесь: в столь юном возрасте наши дети уже получают такие высокие звания и награды. Такое может быть только в нашей республике, ведь Татарстан действительно богат талантами. Я знаю, что всех тех, кому будут вручены награды, ждет блестящее будущее, ведь эти стипендии являются подспорьем для дальнейшего развития наших звездочек», — заявила заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

Дмитрий Туманов добавил, что церемония вручения государственных стипендий традиционно организуется в резиденции Президента Татарстана и Кабинете Министров РТ, однако в этом году благодаря поручению Рустама Минниханова церемония вышла за рамки официального события и в этот раз проходит в нетрадиционной и интересной форме.

В качестве бонуса в этот день для гостей цирка были предложены развлечения в виде ростовых кукол и мыльных пузырей. В завершение никто не остался без сладкого подарка — мороженого. Ведь это был пусть и не самый теплый, но первый день лета.

Генеральный продюсер фестивального движения также пояснил, что подобные благотворительные концерты с лучшими номерами «Созвездия-Йолдызлык-2021» будут организованы в Татарстане в августе и сентябре этого года.

Проект «Созвездие-Йолдызлык» — это не только конкурсные прослушивания и гала-концерты. В этом году организация фестиваля готовится к официальному открытию своей арт-резиденции, которое ознаменуется показом первой в стенах театра постановки режиссера Александра Туманова «Хитроумная влюбленная» по пьесе Лопе де Веги. Уже 4 и 5 июня будет организован кастинг на роли в спектакле. Премьера постановки запланирована на ноябрь этого года.

tatar-inform.ru