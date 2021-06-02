В Болгар на «Изге Болгар жыены» планирует приехать Марат Хуснуллин

5 июня в Болгар на совещание, посвященное празднованию 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, приедет зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В субботу в Болгаре состоится традиционное мероприятие „Изге Болгар жыены“. До самого мероприятия состоится рабочее совещание по подготовке и проведению в 2022 году 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии», — сказала Галимова.

По распоряжению Президента РФ Владимира Путина обязанности председателя оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий посвященных 1100-летию принятия ислама возложены на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Ожидается, что он будет в субботу, и под его председательством будет проходить первое оргсовещание относительно подготовки и проведения очень важного для республики и всей страны события в будущем году», — отметила она.

Кроме того, на праздник «Изге Болгар жыены» приедут участники форума татарских релегиозных деятелей и председатели Духовного управления мусульман, входящие в состав основных мусульманских центров России.

В ходе праздника у памятного знака в Болгаре состоится традиционная церемония открытия, на соборной площади у большого минарета состоится полуденный намаз.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru