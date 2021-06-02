Рустам Минниханов встретился с победителями республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника»

С победителями республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника» встретился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Мероприятие прошло в Казанском Кремле.

Напомним, проект «Культурный Дневник школьника» реализуется с 2014 года Министерством культуры РТ и Министерством образования и науки РТ под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В ходе встречи Рустам Минниханов поздравил всех участников с международным днем защиты детей.

Он также отметил, что проект «Культурный дневник школьника» дает возможность изучать богатейшую культуру нашей республики, находить новых друзей.

Рустам Минниханов провел для детей – победителей проекта экскурсию по Казанскому Кремлю. Гости заглянули в рабочий кабинет Президента Татарстана, посмотрели, что находится на рабочем столе главы республики и изучили многочисленные фотографии, которые стоят на полках.

Дети также поинтересовались, кем хотел быть Рустам Минниханов в детстве.

Школьники – победители проекта, в свою очередь, поприветствовали Президента Республики Татарстан на родных языках – на русском, татарском, марийском, чувашском.

Дети вручили Рустаму Минниханову подарок – книгу-альбом с пожеланиями и отзывами участников проекта «Культурный дневник школьника».

Напомним, что в этом году в проекте «Культурный дневник школьника» приняли участие более 200 тыс. детей.

Сам дневник представляет собой красочный альбом-путеводитель с рассказами о достопримечательностях Татарстана, музеях, библиотеках и театрах. В течение учебного года школьники оформляли страницы дневника, выполняли предложенные задания и заодно делали записи о посещениях музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры.

В 2014 г. «Культурный дневник школьника» получили 40 тысяч первоклассников Татарстана. Начиная с 2015 г. проект получил распространение на всю начальную школу республики (1–4 классы). Создана массовая специализированная детская социальная сеть культурной ориентации в Татарстане – www.культурныйдневник.рф. Здесь школьники обмениваются результатами посещения музеев, театров, библиотек, культурно-массовых мероприятий, узнают о культурных событиях и участвуют в детских культурно-образовательных конкурсах.

president.tatarstan.ru