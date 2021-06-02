Последняя премьера сезона в Мензелинском театре им.С.Амутбаева – грустная комедия “Ситса туй”

Последняя премьера сезона в Мензелинском государственном татарском драматическом театре им.С.Амутбаева – грустная комедия “Ситса туй” по пьесе драматурга Ильгиза Зайниева, которую поставил сам автор.

Ситцевая свадьба-это дата, которая отмечается через год после вступления в брак. Произведение Ильгиз Зайниев написал специально для Мензелинского театра. “У сегодняшней молодежи , в том числе и у моих современников, взгляд на семью слишком легкий. Его воспринимают только как влюбленность. А семья-это ответственность друг за друга, труд души.

Несколько лет только привыкание друг к другу, отказ от привычного ”я “ и привыкание к новому ”мы”. Но при этом и у мужа, и у жены должно оставаться личное пространство внутри семьи. И жить вместе, но в тот же момент кто-то один в семье не должен чувствовать себя ущемленным. Еще одна проблема, которая исходит от нашего воспитания, – это попытка сохранить отношения, которых нет, боясь осуждения чужих людей. Это уже ни одной из сторон это не приносит счастья.

В спектакле нет развернутых ответов. Он должен помощь задуматься, увидеть себя со стороны, показать, что какая-то ситуация, которая сегодня кажется тебе очень серьезной, смешная, и помощь тем, кто еще не обзавелся семьей, стать серьезнее. Мензелинский театр был последним бастионом-последним театром в республике, где не ставились мои произведения.

Самое главное, что здесь хотят работать артисты, они творческие люди. Спасибо за приглашение руководителя театра Ильнура Зуфаровича Гайниева. Мы, как давние знакомые, легко поняли друг-друга, наши взгляды совпадали.”

Режиссер-постановщик – Ильгиз Зайниев.

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