3 июня в 18:00 Национальная библиотека РТ приглашает на презентацию книги «Финляндия татарлары».

Новая книга имама татарской общины Финляндии Рамиля хазрата Беляева о теориях возникновения татар, взглядах татар Финляндии на национальность и религию, связях с финским государством и отношениях с финским народом.

«Книга была написана в формате наблюдений и анализа. При переводе ее на финский язык поставил цель объяснить финнам, кто такие татары Финляндии и откуда происходят их исторические корни. Здесь представлены теории возникновения татарского народа, история Золотой Орды, Казанского и Касимовского ханств. Я остановился и на истории татар, переведенных из Касимовского ханства в Нижегородскую область», – говорит автор.

kitaphane_tatarstan