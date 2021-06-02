В Исполкоме Казани наградили выпускников курсов татарского языка

Сегодня в Казани подвели итоги курсов татарского языка для работников гостиничного бизнеса, сферы общественного питания и розничной торговли. Выпускников образовательного интенсива наградили в Исполкоме города – им вручили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о прохождении обучающих курсов. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова, директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова и представитель Всемирного форума татарской молодежи Зухра Вильданова.

Бесплатное онлайн-обучение татарскому языку для работников сферы обслуживания стартовало 5 апреля. Занятия проходили дистанционно дважды в неделю. К проекту, приуроченному к Году родных языков и народного единства в Татарстане и организованному совместно с Всемирным форумом татарской молодежи, присоединись 20 человек. В течение месяца они познакомились с базовыми принципами татарского языка: изучили основы грамматики и лексики, большое внимание во время занятий уделялось разговорной речи, например, слушатели освоили базовые фразы при общении с туристами в гостиницах, ресторанах и магазинах. Кроме того, они получили знания по истории и культуре татарского народа. А в завершение обучения прошли итоговое тестирование.

Как отметила заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова, для освоения татарского языка недостаточно месяца обучения. Тем не менее, полученные на курсах знания могут стать базой для дальнейшего самостоятельного его изучения. «Я надеюсь, что у вас появился интерес к татарскому языку, и вы его продолжите изучать самостоятельно, – обратилась она к выпускникам. – Для вас это особенно важно, потому что вы работники сферы гостеприимства, и от вас зависит туристическая привлекательность города».

Актуальность курса для работников сферы обслуживания отметила и директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. «Основная задача представителей индустрии гостеприимства – взаимодействие с клиентами, именно поэтому данный курс весьма актуален, ведь от того, как человека встретишь, зависит успех дальнейшего общения, – отметила она. – Если работник расположит к себе гостя, значит, возрастет вероятность того, что он вновь захочет посетить Казань».

«Такие курсы позволяют создать в Казани татарскую среду, – уверена представитель Всемирного форума татарской молодежи Зухра Вильданова. – Туристы хотят видеть идентичность региона, а татарский язык очень колоритный».

Многие из участников проекта изучали татарский язык с нуля. «Очень понравился формат уроков – они проходили в режиме онлайн, это облегчало обучение. Теперь гостям города будет еще интереснее в Казани, потому что, зайдя в кафе или ресторан, они будут слышать татарскую речь», – отметил казанский ресторатор Михаил Шарипов.

В завершение мероприятия преподаватель татарского языка, автор курса Альберт Самигуллин пожелал своим бывшим ученикам успехов и призвал их чаще применять татарский язык на практике. «Вы большие молодцы, продолжайте и дальше изучать татарский язык – смотрите фильмы, сериалы, слушайте музыку, так вы сможете освежить его в памяти», – сказал он.

Обучение жителей города татарскому языку продолжится – уже на следующей неделе стартуют курсы для муниципальных служащих Казани.

kzn.ru