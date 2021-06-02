Татары из разных стран снимают видеоэкскурсии о своих городах и селах

Объединение татарских женщин «Ханым» запустило новый проект, в котором жительницы разных городов мира на татарском языке знакомят публику с интересными уголками своего места проживания. Проект называется «Добро пожаловать в мой город, мою деревню», и в его рамках уже представлены видеоэкскурсии из восьми стран, которые подготовили двадцать участниц инициативы.

В частности, сейчас можно посмотреть ролики из Великобритании, Германии, Испании, Чехии, России, Канады, Австралии.

«Особенность проекта в том, что о любимых и интересных местах своего города или села авторы рассказывают на родном для них татарском языке. В основе проекта лежит желание развивать татарский язык и укреплять дружбу между татарскими женщинами в разных странах», — объяснили ИА «Татар-информ» основатели проекта.

По словам руководителя объединения «Ханым» Гульнур Даутовой, среди участников проекта есть опытный блогер Эльвира Фритше, которая проводит авторские экскурсии по Лейпцигу, создает видеоролики о городе. «С одной стороны, ее опыт стал для нас стимулом, чтобы начать этот проект. С другой стороны, из-за пандемии возможности путешествовать оказались ограничены. Мы вместе делаем этот проект, и это помогает нам не поддеваться депрессии», — рассказала Гульнур Даутова.

Руководитель проекта Эльвира Фритше отметила, что в роликах внимание уделяется и тем деталям, которые обычно не упоминаются в буклетах.

«Сами монтируем и добавляем английские субтитры, так что могут смотреть и те, кто не понимает по-татарски. Мы сами татарским языком владеем на разном уровне. Создавать такой контент на родном языке — своего рода большая ответственность», — подчеркнула она.

Редакторы проекта — Алсу Рахимова и Гульнур Даутова. В оформлении роликов используются композиции лейбла Yummy Music. Художница Джамиля Гергенредер к каждой экскурсии готовит иллюстрации с изображением городских видов. «Это оформление нам позволяет сохранять общую стилистику наших видео», — пояснила Эльвира Фритше.

Зиля Мубаракшина

tatar-inform.ru