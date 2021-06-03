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Стартовала регистрация участников XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

Стартовала регистрация участников XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей

в Новости, Слайдер, "Всероссийский форум религиозных деятелей "Национальная самобытность и жизнь", Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 03.06.2021 0 19

В эти минуты стартовала регистрация участников XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Одной из площадок, куда прибывают делегаты форума, стала гостиница «Татарстан».

Напомним, сегодня в выставочном центре “Казанская ярмарка” состоится торжественное открытие форума с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Позже участники будут работать, разделившись на 3 группы, в следующих дискуссионных площадках:

1) Вопросы освещения национальной и религиозной жизни в сети Интернет;

2) Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка;

3) Вопросы изучения духовного наследия татарского народа;

4) Современное состояние учебно-воспитательной работы в духовных учебных заведениях.

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