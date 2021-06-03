В парках Казани начнутся открытые хореографические и спортивные занятия на татарском языке

В Год родных языков и народного единства в Татарстане, в парках и скверах Казани, с завтрашнего дня начнутся открытые хореографические и спортивные занятия на татарском языке. Проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт» («В движении — жизнь») продлится все лето.

Казанцы смогут выбрать для себя любое из направлений: народные танцы, фламенко, «Зеленый фитнес», стретчинг, зумбу, импровизационный джем. Занятия будут проходить на набережной озера Нижний Кабан, в парках им. Горького и «Черное озеро», на бульварах на улице Юлиуса Фучика и «Ак чәчәкләр», сообщает пресс-служба исполкома Казани.

В качестве тренеров и преподавателей приглашены артист балета, актер и хореограф Нурбек Батулла, народная артистка РТ, художественный руководитель ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова, солистка ансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова.

Первое занятие на растяжку проведут тренер по йоге Лейсан Бикмуллина и телерадиоведущий Айваз Садыров 3 июня в 19:00 на набережной озера Нижний Кабан (площадка возле театра им. Камала). На занятие следует прийти в удобной одежде и обуви, взять с собой коврик.

business-gazeta.ru