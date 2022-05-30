В Екатеринбурге состоялась конференция «Ислам и татарская культура на Урале»

26 мая в Постоянном представительстве Республики Татарстан состоялась конференция, приуроченная 1100 -летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Конференция прошла в формате круглого стола. Большое количество участников, среди них гости из Татарстана, Шадринска, Серова, Краснотурьинска, Верхней Пышмы, Нижнесергинского района и других; имамы-хазраты, преподаватели и студенты, активисты-общественники, сотрудники Постпредставительства РТ, эксперты, исследователи, ученые.

С приветственным словом обратился Постоянный представитель РТ Хайдар Гильфанов. Отметил значимость подобных мероприятий, где происходит не только обмен информацией и мнениями, но и обмен опытом реально реализуемых проектов и больших, и малых. Реализация каждой задачи ведет нас только вперед, к постановке новой цели, путям решения и реализации. Хайдар Маслахетдинович выразил благодарность за работу и поддержку Всемирному конгрессу татар, а так же отметил ценность каждого участника в общем деле сохранения, познания и продвижения культурных традиций татарского народа на территории региона и за ее пределами.

Модератором мероприятия выступил начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, член Научного Совета по проблемам Социоестественной истории при Институте востоковедения РАН, заслуженный деятель науки РТ, академик РНАН, ПАНИ, АВИН РФ и МГА «Европа-Азия», профессор Бурханов Альберт. В своем вступительном слове Альберт Ахметжанович кратко рассказал о работе общества татарских краеведов Исполкома Всемирного конгресса татар, об организации и проведении форумов прошлого года, отмечен высокий уровень проведения Всероссийского Форума татарских краеведов в Аракаево и встреч в городе Серове в 2021 году.

Альберт Бурханов представил доклад «Про пути Ахмеда ибн-Фадлана через 1100 лет (реконструкция торгово-караванных путей из Волжской Болгарии в страны мусульманского Востока и маршрута дипломатической миссии Багдадского халифата в страну булгар)», ответил на вопросы о булгарах, Булгарии, Алмуше, хазарах.

На круглом столе выслушано более 10 докладов.

Темы исторического экскурса родного края: о татарах на Среднем Урале, первые упоминания, о первых мечетях; о современности: мечети городов и сел региона, памятники культурного наследия.

Розалия Синцова, руководитель центра татарской и башкирской культуры “Чулпан”, г. Серов, член правления Конгресса татар (Татары Урала) в СО, рассказала о сохранении памяти нашего героя Мусы Джалиля, историю возникновения идеи увековечения памяти героя на территории Серова и ее реализации. А именно в этом году 6 мая установлен бюст Мусе Джалилю в городе Серове Свердловской области.

Именно Розалия Габдрахимовна обратила внимание на одном из мероприятий на активистов, издавших книгу об известных общественных деятелях города Краснотурьинска, благодаря которым ведется работа по сохранению традиций татарского народа. Она приехала вместе с общественным деятелем города Краснотурьинска Фаридой Мингалимовой.

Фарида Заганшаевна работала над сбором материалов, благодаря усилиям которой была выпущена книга “Гордость нации”. О чем был выслушан доклад. Он не о книге, он, конечно же, о людях!

Очень трогательным и полезным было выступление Хабибуллина, гостя из Шадринска. В частности, на собственные средства восстановил мечеть в родном селе.

Старостин Алексей, доцент кафедры теологии ФГБОУ ВО “Уральский государственный горный университет”, старший научный сотрудник международной междисциплинарной научно-исследовательской лаборатория «Историческая компаративистика, регионоведение и развитие восточноазиатских территорий» Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, кандидат исторических наук, привел данные по количеству мечетей в Пермской губернии ( а дореволюционный Екатеринбург – это уездный город Пермской губернии), даже с аналитической справкой по прихожанам, служителям мусульманскогоо духовенства и тп. И поделился другой информацией, освещенной в его книге “Мусульманские общины Пермской губернии конца XIX – начала XXI веков по материалам учетных ведомостей Оренбургского магометанского духовного собрания”.

Научный сотрудник, руководитель Совета общества татарских краеведов Свердловской области, кандидат биологических наук Гафуров Филаред выступил с докладом на тему «История одной из старейшей действующей мечети Свердловской области».

Ильдар Хабибуллин рассказал о Екатеринбурге татарском в конце XIX в. и до наших дней.

Яркие выступления молодых имамов-хазратов о проблемах сохранения, что реально сделано ими в умме! О сохранении, о напоминании, что если умма отступила, ее место займут другие (народы) !

Не осталось равнодушных к темам «Исламское просвещение татарского населения Среднего Урала в период с 90х годов до настоящего времени» Нурмаметова Руслана, руководителя мусульманской организации «Просвещение» города Екатеринбурга и «Mahala» имама Соборной мечети города Первоуральска Давлетова Салавата.

В каждой теме звучит проблема сохранения наследия татар, исторического в отражении поддержания культурных памятников в разных уголках региона, передачи традиций, знаний ислама от покорения к поколению, сохранения умы татарского народа и понимания: кто мы? откуда? куда мы идем?

Для решения задач, стоящих перед краеведами региона, встает необходимость не только сбора информации, но и экспертного совета для координации обращений, решения вопросов, помощи в продвижении намеченных проектов.

На конференции была принята резолюция, единогласно.

Совет татарских краеведов Свердловской области благодарит Альберта Бурханова, Постоянное представительство РТ, в лице Гильфанова Хайдара!

Выражаем искреннюю благодарность каждого участника, особенно отмечает докладчиков!

Альфинур Ахунова, исследователь,

член Совета татарских краеведов Свердловской области

tatur.tatarstan.ru