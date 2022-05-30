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Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Республику Саха (Якутия)

Василь Шайхразиев отправляется с рабочей поездкой в Республику Саха (Якутия)

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 30.05.2022 0 1

Рабочая поездка Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева продолжается. Сегодня председатель Национального Совета отправляется в г. Якутск

Программа рабочего визита включает посещение мест проведения Дней Татарстана, запланированных в Якутске с 22 по 24 июня, осмотр места закладки аллеи “Дружба Татарстан-Якутия”, посещение архитектурно-этнографического комплекса Усть Хатын, где будут проходить национальные праздники, такие как Ыссыах и Сабантуй.

 

 

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