В Санкт -Петербурге состоялся мастер-класс по изготовлению татарских украшений

28 мая в музее татарской культуры и быта им. Рустама Хучашева в Доме Дружбы Ленинградской области состоялся мастер-класс по изготовлению татарских украшений производства студии «Millihasite» Татарские и Башкирские костюмы, провела мастер-класс Линара Николашкина, общественный деятель, активист татарского культурного общества «Файда», фотожурналист, редактор Портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В начале мастер-класса Линара призналась, что впервые познакомилась с ювелирными татарскими украшениями в Особой кладовой Российского этнографического музея, в тот момент возникло желание носить такие аксессуары на сцене и в повседневной жизни. В социальных сетях она наткнулась на страницу Миллихасите, на которой Ильдар Гатауллин демонстрировал татарские и башкирские костюмы, в том числе и особое украшение «Яка чылбыры».

Первый набор, напечатанный на 3d принтере, состоящий из «яка чылбыры» и «чулп» были подарены питерской активистке мастером во время ее поездки в Казань и отправились покорять культурную столицу. В последствии коллекция была пополнена новыми комплектами и самой яркой и шикарной перевязью — «Хасите».

Реплики исконных татарских украшений выполнены из пластика по современной 3d технологии, набор «сделай сам»: шейно-нагрудное украшение «яка чылбыры» (воротниковая застежка), «алка» (серьги) и «чулпы» (накосники).

От курса у участниц остались положительные эмоции, эти украшения вы обязательно увидите на наших мероприятиях.

День оказался насыщенным, так как в Доме Дружбы были гости, которые решили посетить наш музей. По окончанию занятия мы для детей провели интересную экскурсию с рассказами о национальных традициях, одежде, украшениях и обычаях с исторической справкой о знаковых и

выдающихся личностях.

Экскурсионные группы были в восторге от полученной информации. В ходе беседы ребята проявили активность: задавали много вопросов, интересовались предметами искусства. Получив массу впечатлений они остались очень довольны. Будем рады нашим дальнейшим встречам!

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