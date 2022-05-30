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Состоялось заседание оргкомитета по проведению II Шахтерского Сабантуя

Состоялось заседание оргкомитета по проведению II Шахтерского Сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.05.2022 0 4

Сегодня в Новокузнецке прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году Международного шахтерского Сабантуя. Заседание провел Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Он поприветствовал присутствующих от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

На встрече присутствовали Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов, Глава города Лениногорска Республики Татарстан Рягат Хусаинов, заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова, Председатель Татарской национально-культурной автономии Кемеровской области Тахир Бикчантаев и другие.

Здесь обсудили основную концепцию праздника, обозначили перечень культурных и спортивных мероприятий,  рассмотрели вопросы технического обеспечения  и логистики. Также члены оргкомитета осмотрели площадки проведения Сабантуя.

26 июня этого года в Новокузнецке пройдет II Международный Шахтерский Сабантуй. В нем ожидается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова. Сейчас идет подготовка к празднику. Приглашены шахтеры из 22  регионов России, из стран зарубежья. Также на мероприятии примут участие шахтеры из Донбасса.

В программе Сабантуя: традиционные спортивные состязания – татарская  борьба корэш, выставка -продажа изделий декоративно-прикладного творчества, Фестиваль национальных кухонь. В рамках праздника выступят творческие коллективы республики Татарстан и впервые – будет организована детская площадка Сабантуя.

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