В Казани новая музыкальная команда исполнит сочинения татарских классиков

Сегодня со сцены Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прозвучат лучшие образцы татарской вокальной музыки. Слушателей ждет программа, состоящая из сочинений Рустема Яхина, Сары Садыковой, Джаудата Файзи, татарских народных песен и многого другого. Не обойдется и без авторских сочинений.

Она прозвучит в исполнении молодых дарований Татарстана, вошедших в творческую команду «Тукай моңы». Коллектив был сформирован в начале этого года.

«Наш репертуар состоит исключительно из классических татарских и народных произведений. Главной нашей задачей является сохранение и популяризация нашего музыкального наследия», – пояснил руководитель музыкальной команды Данил Аюпов.

Он подчеркнул, что в числе музыкантов коллектива – учащиеся детских музыкальных школ, воспитанники Казанского музыкального колледжа и выпускники Казанской консерватории. Есть среди них и те, кто становился победителем республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

«Нам бы хотелось, чтобы наша деятельность помогла одаренным детям и молодежи найти дорогу на большую музыкальную сцену», – добавил Аюпов.

Еще молодая, но перспективная команда за год своей деятельности успела продемонстрировать программы не только в столице республики, но и в ее районах. «На данный момент наш состав немногочислен, но останавливаться на достигнутом мы бы не хотели. Планируем расширяться, приглашать всевозможных специалистов не только из республики, но и столичных мастеров», – поделился планами руководитель.

tatar-inform.ru