В Екатеринбурге состоялось заседание рабочей группы по проведению Фестиваля татарской кухни под названием «Бабушкин рецепт»

23 марта состоялось заседание оргкомитета по проведению традиционного Фестиваля татарской кухни «Бабушкин рецепт», посвященного памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, который состоится 31 марта 2022 года.

Дни татарской кухни в Свердловской области были впервые организованы по инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону в 2012 году. С тех пор они успешно проходят с активным участием средних специальных учебных заведений Свердловской области и Республики Татарстан.

В этом году мероприятие пройдет в десятый раз, в формате кулинарного фестиваля татарской национальной кухни, где традиционно будут организованы выставки, презентации и дегустация блюд, мастер-классы. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, кафе Fest 12, зал «Шахматный». Начало в 10.00.

Вела заседание заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина. В ходе работы обсудили программу мероприятия и другие организационные вопросы.

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