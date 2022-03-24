tatruen
Главная / Новости / В Екатеринбурге состоялось заседание рабочей группы по проведению Фестиваля татарской кухни под названием «Бабушкин рецепт»
В Екатеринбурге состоялось заседание рабочей группы по проведению Фестиваля татарской кухни под названием «Бабушкин рецепт»

В Екатеринбурге состоялось заседание рабочей группы по проведению Фестиваля татарской кухни под названием «Бабушкин рецепт»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 24.03.2022 0 8

23 марта состоялось заседание оргкомитета по проведению традиционного Фестиваля татарской кухни «Бабушкин рецепт», посвященного памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова, который состоится 31 марта 2022 года.

Дни татарской кухни в Свердловской области были впервые организованы по инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону в 2012 году. С тех пор они успешно проходят с активным участием средних специальных учебных заведений Свердловской области и Республики Татарстан.

В этом году мероприятие пройдет в десятый раз, в формате кулинарного фестиваля татарской национальной кухни, где традиционно будут организованы выставки, презентации и дегустация блюд, мастер-классы.  Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, кафе Fest 12, зал «Шахматный».  Начало в 10.00.

Вела заседание заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина. В ходе работы обсудили программу мероприятия и другие организационные вопросы.

tatur.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.