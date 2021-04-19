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В Елабуге откроется выставка «Крылья вдохновения, или Эхо древних легенд»

В Елабуге откроется выставка «Крылья вдохновения, или Эхо древних легенд»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.04.2021 0 4

В Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника состоится открытие персональной выставки члена Союза художников России и Татарстана, заслуженного деятеля искусств РТ Сагиды Сиразиевой «Крылья вдохновения, или Эхо древних легенд».

На выставке будут представлены 80 графических и живописных работ художницы. Графика автора привлекает внимание ценителей искусства совершенным творческим стилем, необычным композиционным мышлением. В ее работах прослеживается глубокая связь с татарскими народными традициями и духовными ценностями тюркского мира. Представленная на выставке серия графических работ посвящена татарскому поэту Габдулле Тукаю, чье 135-летие в этом году отмечает вся республика.

Живописные работы раскрывают другую грань таланта художницы. Благодаря фактурным красочным слоям создается впечатление древних ковров с широкой гаммой красок. Сюжеты полотен навеяны легендарной историей Великого Булгара, Золотой Орды и Казанского ханства.

culture.ru

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