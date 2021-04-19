«Тукай и музыка»

Мероприятие связали две памятные в апреле даты — день рождения и день смерти писателя.

Ведущая вечера заведующая библиотекой ТКЦ Розалия Ханяфеева в своём выступлении на тему «Тукай yлемсез жырлары» рассказала о жизненном и творческом пути выдающегося сына татарского народа и его вкладе в развитие культуры, в частности, песенного искусства татар.

Творческую часть мероприятия открыла своим стихотворением «Тукай иле» поэтесса Мунджия Фассахова.

В программе вечера прозвучали песни на стихи Тукая:

«Туган тел» в исполнении братьев Самира и Раиса Хасяновых, «Бэйрэм буген» — ансамбля «Мирас», «Туган авыл» — ансамбля «Хазинэ», «Тэфтиляэy» — заслуженной артистки Татарстана Альфины Ахметжан, «Бала белэн кубэлэк» — Зяйнаб Сулеймановой и Ландыш Минкиной, «Эллуки» — Тахиры Аббясовой, «Жир йокысы» — Нурджихан Симаевой. А ансамбль «Татар моннары» исполнил песню «Пар ат».

Завершился вечер песней «Туган тел».

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