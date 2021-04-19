Благотворительный фонд “Закят” организует ифтары в районах Татарстана

Благотворительный фонд “Закят” ДУМ РТ начал организовывать ифтары в районах Татарстана в месяц Рамазан. Если вопрос о проведении ифтаров в мечетях Казани поставлен очень хорошо, то в районах, сельских поселениях ситуация намного сложнее. В связи с этим Благотворительный фонд” Закят ” третий год подряд проводит ежедневные ифтары в районах Татарстана. В разговении могут принять участие все желающие.

Для организации ифтаров Благотворительный фонд “Закят” ДУМ РТ объявляет сбор продуктов и денежных средств.

Перевести деньги на ифтар можно двумя способами:

1. отправить СМС со словом ИФТАР на номер 7715;

2. перечислить средства на карту: СБ 5469 6200 1751 2813 (Булат Раифович М. – генеральный директор благотворительного фонда “Закят” ДУМ РТ).

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