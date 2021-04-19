В Пензе состоялся праздник весны и дружбы «Навруз»

18 апреля 2021г. в парке культуры и отдыха «Комсомольский» состоялся праздник весны и дружбы «Навруз».

Торжество прошло в рамках очередного этапа фестиваля национальных культур «Пенза, ты и есть моя Россия!». Активисты РОО «ТНКА Пензенской области» порадовали гостей праздника организацией выставки предметов декоративно-прикладного искусства с национальным колоритом и книжных изданий на татарском языке. В ходе концертной программы выступили солисты и творческие коллективы национально-культурных автономий Пензы и Пензенской области.

Фестивальную программу украсили песни на татарском языке в исполнении Юмаевой Дании и Хусяиновой Элины.

Благодарим организаторов фестиваля за радушный прием и возможность познакомиться с обычаями встречи весны у разных народов!