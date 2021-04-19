В Новокузнецке прошел отчетный концерт коллектива песни и танца “Нур”

17 апреля 2021 года на сцене ДК Маяковского прошел отчетный концерт коллектива песни и танца “Нур” Общественной организации “Местная национально-культурная автономия татар” г. Новокузнецка.

Программа концерта была составлена необыкновенно. Погружая зрителя в атмосферу воспоминания, заглядывая в глубину души, и, вдруг, с искоркой радости, светлой улыбкой, приглашая влиться в общий хор, исполнив песню “Мин яратам сине, Татарстан”! Каждый номер был неповторим! На сцене прозвучали татарские народные песни и танцы, стихи, сценка ” Татар татарга- татар”.

Огромная благодарность руководителю коллектива Гайнутдиновой Гальсине, огромная благодарность замечательному сплоченному коллективу, за концерт, за великолепную творческую работу, за энергетику, хорошее настроение.

зам. председателя татарской автономии г. Новокузнецка

Гайнутдинова Гальсина