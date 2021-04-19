В Республике Коми прошел концерт, организованный национально-культурной автономией татар

В Доме дружбы народов Республики Коми отгремел концерт «С любовью к Родине», организованной национально-культурной автономией татар.

Директор Дома дружбы народов Григорий Хатанзейский и заместитель министра национальной политики Вячеслав Попов встретили гостей приветственными словами и пожелали, чтобы все народы, проживающие на территории Республики Коми, жили дружно и мирно.

Открыла концерт заслуженная артистка России и народная артистка Республики Коми Альфия Коротаева, покорив своим голосом сердца всех гостей.

Порадовали и удивили ансамбль татаро-башкирской песни «Булгар» и хореографический коллектив «Агидель» из Усинска, в их репертуаре народные и эстрадные вокально-хореографические номера, которые остались в памяти надолго. Также на сцене выступили ухтинский хореографический ансамбль «Айсылу» и вокальный ансамбль «Дуслык» национально-культурной автономии татар и башкир «Бердэмлек», которые с большой теплотой и любовью рассказали о своем народе через песню и танец.

Среди зрителей были иностранные студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, которые впервые смогли соприкоснуться с татарской культурой. Красивые национальные костюмы артистов, их завораживающие голоса, самобытная музыка – все это не оставило зрителей равнодушными, ведь не каждый день увидишь такое яркое шоу!

Дом дружбы народов Республики Коми