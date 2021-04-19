В Миассе коллектив национальной культуры “Уралым” отметил свой 70-летний юбилей!

17 апреля 2021 года во Дворце культуры «Автомобилестроитель» в Миассе Татаро-башкирский Народный коллектив национальной культуры «Уралым» отметил свой 70-летний юбилей.

Народный коллектив был организован в 1951 году при клубе парка культуры и отдыха уральского автомобильного завода. За свою 70-летнюю историю творческий коллектив объединил людей разного возраста и профессий.

Татаро-башкирский Народный коллектив национальной культуры «Уралым» – победитель Международного тюрко – татарского фольклорного фестиваля «Золотое наследие», лауреат Всероссийского фестиваля национальной культуры народов Урала «Дружба», Всероссийского фестиваля народного танца на приз Н. Карташовой, Всероссийского фестиваля им. П. Бажова. Коллектив является инициатором и организатором проведения в Миассе праздника «Сабантуй». Сами жители города считают ансамбль «Уралым» национальным достоянием, который сплачивает татарские и башкирские народы и сохраняет культурные традиции.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею коллектива, приняли участие депутат Государственной Думы РФ О.А. Колесников, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Правления Конгресса татар Челябинской области Л.Р. Колесникова, консультант Постпредства РТ в Свердловской области Р.Р. Юсупов, директор ДК «Автомобилестроителей» О.В. Тищенко.

Юсупов Р.Р. вручил ансамблю Благодарственное письмо и зачитал Приветственный адрес от имени Постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Х.М.Гильфанова.

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